Трагедия случилась 30 апреля. В гараже по улице Садовая был обнаружен труп молодого человека с открытой травмой черепа. Позже выяснилось, что это 18-летний житель города Урус-Мартан (Чечня), имеющий российское гражданство. Выяснилось, что молодой парень временно проживал в Уральске. Здесь он занимался сварочными работами, а гараж, где его нашли мертвым, арендовал. Хозяин гаража и увидел труп первым и вызвал полицию. Предположительно, парня ударили трубой по голове и заперли в гараже. Ведется следствие.