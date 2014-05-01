Мария Остапенко. Кадр телеканала "Астана" Чтобы найти пропавшую в городе Рудном Костанайской области девочку, ее родители намерены обратиться за помощью к экстрасенсам из Москвы. Информацию об этом мама пропавшей 7-летней Виктории Ганя Мария Остапенко разместила на своей страничке в одной из социальных сетей, сообщает телеканал "Астана". Напомним, первоклассница Виктория Ганя ушла гулять 24 апреля, но с прогулки так и не вернулась. Со слов ее подруг, на мосту возле рудненской церкви к ним подошел незнакомый мужчина и увел Викторию в неизвестном направлении. Полицейские и волонтёры разыскивают Викторию в Рудном и соседних населенных пунктах седьмые сутки. Департамент внутренних дел пообещал заплатить 1 миллион тенге за достоверную информацию о местонахождении девочки. Однако до сих пор поиски первоклассницы не принесли результатов.