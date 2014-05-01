Масштабный парад прошел на главном проспекте города Достык-Дружба. В демонстрации приняли участие 35 тысяч человек из 250 предприятий города и области. Среди пришедших было очень много молодежи. Сотни колонн трудовых коллективов маршировали, скандируя лозунги, приуроченные к 1 мая. Некоторые организации нарядили автомобильные платформы плакатами и гроздьями шаров. Многие коллективы прошли по площади с плакатами, транспарантами и флагами, которые потом на воздушных шарах запустили в небо. В параде приняли участие все без исключения этнокультурные центры. С песнями и плясками они весело промаршировали по площади Абая. Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, аким города Алтай КУЛЬГИНОВ и все их заместители также участвовали в параде. Они шли в первой колонне. Нурлан НОГАЕВ традиционно поздравил с Днем единства народа Казахстана. Ключевые слова сводились к тому, что в ЗКО в мире и согласии живут представители 120 национальностей. Пока шел парад, главный проспект города был перекрыт. Посмотреть на демонстрацию пришли сотни горожан. Люди пришли на праздник семьями. Первоймай завершился праздничным концертом. Продолжение праздника проходит в парке культуры и отдыха. Фото Юлии МУТЫЛОВОЙ и Медета МЕДРЕСОВА