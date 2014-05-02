Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Спецподразделения украинской армии в Донецкой области ночью атаковали Славянск, сообщает Lenta.ru. По свидетельству корреспондентов "Комсомольской правды" Александра Коца и Дмитрия Стешина, слышны взрывы снарядов и автоматная стрельба. Около 4 часов 40 минут (5 часов 40 минут по московскому времени) над Славянском начали барражировать военные вертолеты. Со стороны Изюма выдвинулась колонна БТР, в городе началась стрельба из автоматического оружия и из орудий бронемашин. Украинские войска, по неподтвержденным данным, взяли телевышку — фактически господствующую высоту над Славянском. Вертолеты бьют неуправляемыми реактивными снарядами, в городе ревут сирены. Видны черные дымы, видимо, горят подожженные покрышки на блокпостах, сообщают корреспонденты. Как сообщается, был сбит один вертолет, второй ушел на вынужденную посадку — на поле. "Украинская армия высаживает десант с вертолетов, производит тотальную зачистку, бой переместился уже в центр города", — сказал собеседник агентства РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что есть раненые, но пока нет данных об их количестве. "Город вымер", — сообщает Стешин. "Все смолят сигарету за сигаретой, звонят домой, прощаются", — отметил журналист. По словам Игоря Стрелкова, командующего ополчением, город блокирован полностью, в небе работают до 20 вертолетов, на окраинах — пехота. 2 мая киевские власти поставили Службе безопасности Украины задачу решить вопрос с восстановлением контроля в мятежных регионах до 3 мая "любой ценой". Руководит спецоперацией глава СБУ Валентин Наливайченко, к нему перешли эти обязанности от главы МВД Арсена Авакова "из-за провального первого этапа".