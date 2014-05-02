furazhkaВ СКО полицейского, который сел пьяным за руль и сбил человека, отпустили на свободу - семья погибшего отказалась от претензий. Начальник уголовного розыска Мамлютского района Айдос Кантаев, будучи пьяным, стал виновником гибели 28-летнего Руслана Ахметова. Отца двоих детей похоронили на прошлой неделе, сообщает КТК. И вот сегодня стало известно, что родственники погибшего простили убийцу. И даже написали заявление о прекращении уголовного дела. Полицейского отпустили из-под стражи под залог. Причем в качестве залога взяли ту самую машину, на которой и было совершено смертельное ДТП. Уже однозначно установлено, что В СИЗО капитан Кантаев провел всего трое суток. Подробности примирения сторон неизвестны.