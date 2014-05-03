По словам очевидцев, Volvo ехала по мосту в сторону аэропорта. Nissan Primera двигался в противоположном направлении. Неожиданно перед ним резко затормозили 2 автомобиля - LADA Priora и Volkswagen. Водитель Nissan Primera, чтобы избежать столкновения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo. На место ДТП сразу же выехали сотрудники УАП ДВД ЗКО и, а также бригада скорой помощи. Движение на мосту было полностью перекрыто, в результате чего образовалась пробка длиною около двух километров. Многие опаздывали в аэропорт. Автобусы с пассажирами, которые следовали в Подстепное, также застряли в пробке. Многие вынуждены были с детьми идти пешком по мосту, чтобы попасть домой. - Мы везем родственницу в Подстепное, уже почти 2 часа стоим, это хорошо, что мы не в аэропорт, а многие люди на рейс опаздывают, - говорит женщина, которая стояла в пробке. - Volvo двигалась по мосту в южном направлении, навстречу ей ехал Nissan Primera. При резком торможении он не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo. В результате получилось столкновение четырех машин. Пострадавшие есть, увезли в травмпункт ОКБ в Уральске. Мост был перекрыт с обеих сторон. Все водители пройдут освидетельствование. Транспорт определят на спецстоянку, - рассказалПо некоторым данным, пострадавшей, которую увезли с места ДТП на скорой, является. Она была доставлена в облбольницу с небольшим сотрясением мозга, от госпитализации она отказалась. Нужно отметить, что сотрудники УАП ДВД ЗКО и дознаватели работали довольно оперативно и слаженно, чтобы быстрее открыть движение. Затем на место ЧП приехал эвакуатор, автомобиль Volvo погрузили и увезли. Движение было восстановлено в 11.37.