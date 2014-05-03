Фото: Reuters Фото: Reuters Более 40 человек погибли в Одессе в минувшую пятницу, 2 мая, в ходе столкновений между противниками и сторонниками киевских властей, сообщает официальный сайт города. По последним данным, в общей сложности погибли 43 человека. Кроме того, в больницы Одессы обратились 174 человека, 25 из них в очень тяжелом состоянии. Власти просят горожан сдавать кровь. «Одесские медики работают в усиленном режиме, оказывая пострадавшим необходимую помощь во всех больницах города», — говорится в сообщении. В связи с трагическими событиями 3, 4 и 5 мая объявлены в городе днями траура. Как сообщалось, в ходе пожара в Доме профсоюзов в Одессе, возникшего в результате городских беспорядков, погибло более 30 человек, еще 50 получили ранения. Ранее в сети появилась информация о том, что среди жертв пожара были 15 россиян. Однако в милиции эти сообщения опровергли. «Сейчас идут следственные действия. Многие тела еще необходимо идентифицировать, поэтому нет никаких данных о гражданстве погибших», — сообщили УНН в ГУ МВД Одесской области. Кроме того, там опровергли информация о том, что в Доме профсоюзов было оружие.