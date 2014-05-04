Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на генерального директора АО "Уральский завод "Зенит" Вячеслава ВАЛИЕВА. Сегодня, 4 мая, примерно в 8 утра по улице Чагано-Набережная можно было наблюдать за процессией, состоящей из числа сотрудников завода и гигантской автомашины с кораблем на борту. Военный корабль "Сарыарка" привезли к месту спуска в районе турбазы "Динамо". По словам Вячеслава ВАЛИЕВА, этот корабль предназначен для военно-морских сил министерства обороны РК. 250-тонное судно спустят на воду в 10 утра 7 мая. Сегодня же идут подготовительные работы, поэтому одна часть моста через реку, ведущая в город, перекрыта. Водителям следует скорректировать свой маршрут, поскольку здесь образовался затор. Фото Медета МЕДРЕСОВА