Проверка показала, что с февраля 2008 года по осень 2013 года из ясли-садика №16 «Ак кайын» пропало 15,9 миллиона тенге. На главного бухгалтера ДУ возбудили уголовное дело по двум статьям - «Нарушение бухгалтерского учета» и «Хищение или растрата чужого вверенного имущества в особо крупных размерах». Судья городского суда № 2 приговорила бывшего главного бухгалтера садика №16 «Ак кайын» к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу. Осужденной 52 года. Айгуль АХМЕТОВА  