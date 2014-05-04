crash4Сегодня, 4 мая, примерно в 9:00 на ул. Жангир хана произошло ДТП с участием трех машин. - Я ехал с «Жазиры» в сторону центра по второй полосе. Неожиданно Toyota резко повернула на встречную полосу и врезалась в мою машину. От удара у меня заклинило левое переднее колесо и меня вынесло на встречку. После чего я столкнулся с Toyota Camry 40, которая направлялась на «Жазиру», - рассказал водитель «Нивы». На место ЧП прибыл сотрудник страховой компании, все участники аварии ждут приезда дознавателей. Пострадавших и жертв нет.   Фото Медета МЕДРЕСОВА  