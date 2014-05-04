Иллюстративное фото с сайта http://odvesti.com/ Саубет КЕЛИМБЕРДИЕВ шесть лет проработал главным врачом больницы скорой медпомощи. В начале апреля дисциплинарный совет рекомендовал облздраву его уволить. Причина - сверхплановый расход в больнице на 790 миллионов тенге. Как указывает в исковом заявлении на облздрав Саубет КЕЛИМБЕРДИЕВ, «финпол отказался возбуждать на меня уголовное дело по статье «Присвоение и растрата чужого вверенного имущества». На 790 миллионов тенге приобрели медицинские товары, оборудование и услуги». Экс-главврач пишет, что на эти деньги открыли инсультный центр при больнице, новое отделение кардиологии с блоками интенсивной терапии. Саубет КЕЛИМБЕРДИЕВ считает свое увольнение незаконным. Он требует его восстановить и выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Свои страдания бывший главный экстренный врач области оценивает в 2 миллиона тенге. Известно, что Саубет КЕЛИМБЕРДИЕВ проработал в БСМП практически с момента выпуска из медвуза. За плечами 62-летнего главврача почти 40-летний стаж работы. Гражданский иск принял суд. Айгуль АХМЕТОВА