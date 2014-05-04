8 мая состоится массовый велопробег, приуроченный к праздникам - Дню защитника отечества и Великой победы. Об этом передает корреспондент портала <Мой ГОРОД> со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО. В пробеге помимо различных организаций будут принимать участие аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. Начнется пробег от здания Ледового дворца спорта в 09:00 , а закончиться на площади Победы. По окончании на площади будут организованы спортивно-массовые мероприятия, а победители пробега будут награждены ценными призами от <Nike>. В пробеге может принять участие любой желающий.