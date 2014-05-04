Иллюстративное фото с сайта http://clubs.ya.ru/ Однако протестующие опровергли эту информацию. Активист самообороны Краматорска Илья Должицкий рассказал, что украинские силовики отступили из Краматорска В ходе антитеррористической операции в Краматорске (Донецкая область Украины) погибли около десяти человек, военные контролируют город. Официальные данные обладминистрации Донецкой области, о которых сообщалось еще накануне: шесть погибших и 15 пострадавших, передает NEWSru.com. "В ходе операции в Краматорске погибли около 10 человек, в том числе двое военных. Военным к этой минуте удалось взять все здания, которые там удерживались, это и здание МВД, и здание СБУ, и, кроме того, была взята телевышка. Сейчас уже отключаются российские каналы и включаются каналы украинские", - говорится в сообщении. Также сообщается, что весь город, включая центр, за исключением горсовета, контролируется спецподразделениями, кроме того в городе располагаются БТРы, а ночью там была стрельба, однако это были уже не бои, а разовые столкновения. Тем временем в Славянске минувшая ночь прошла спокойно - впервые за несколько дней без перестрелок, передает РБК. По данным корреспондента «Россия-24», Славянск практически отрезан от внешнего мира - город по-прежнему находится в плотном оцеплении украинских военных, 14 блокпостов контролирует армия. Между тем официальных данных у Министерства обороны Украины о проведении ночной операции в Краматорске нет. Поздно вечером 3 мая оборонное ведомство сообщило, что на пути между городами Краматорск и Дружковка Донецкой области четыре бронетранспортера украинской армии деблокировали очередную баррикаду протестующих. "В результате действий военных вооруженные террористы разбежались. Пострадавших нет", - подчеркнула пресс-служба ведомства. Колонна бронетранспортеров Вооруженных сил Украины последовала дальше к месту назначения, проинформировало ведомство Минобороны. Отметим, что штурм города украинская армия начала утром 3 мая. В день первого дня силовой операции сообщалось о гибели пяти человек, 17 получили ранения. К вечеру исполняющий обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский заявил, что украинские военные контролируют практически весь город. Однако протестующие опровергли эту информацию. Активист самообороны Краматорска Илья Должицкий рассказал, что украинские силовики отступили из Краматорска. "Они обстреляли здание СБУ. Бойцы самообороны смогли их оттеснить, они уехали в сторону аэродрома", - сказал он. Тем временем всю ночь продолжались столкновения еще в трех городах юго-восточной Украины. Очевидцы сообщали о перестрелках в Луганске, Мариуполе и Константиновке. К протестующим регионам присоединилась Одесса, где при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая погибли 46 человек. Сотни жителей города собрались у здания УВД, требуя освободить задержанных активистов.