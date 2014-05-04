За свою карьеру Хоскинс снялся более чем в 50 лентах и прославился, в первую очередь, благодаря ролям кокни, психопатов и гангстеров. Британский актер Боб Хоскинс скончался на 72-м году жизни, передает Slon со ссылкой на агента Хоскинса. Актер умер от воспаления легких в больнице в ночь на 30 апреля. Отметим, Боб Хоскинс, родившийся в 1942 году, начал свою актерскую карьеру в 27 лет в лондонском театре «Юнити». Известность ему принесли роли в фильмах «Долгая Страстная пятница» (1980), «Мона Лиза» (1986) и «Кто подставил кролика Роджера» (1988). За главную мужскую роль в «Моне Лизе» Хоскинс получил премию BAFTA и был номинирован на премию «Оскар». В 2012 году Хоскинс объявил о завершении карьеры из-за развившейся у него болезни Паркинсона. Последней экранной работой Хоскинса стала роль в фильме «Белоснежка и охотник». У Хоскинса остались жена и четверо детей.