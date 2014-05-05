В Атырауской области специалисты осетроводного завода отпустили в море 5 огромных белуг, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Все белуги попали в сети рыболовецких кооперативов этой весной, после чего их передали на осетроводный завод для воспроизводства. У них взят семенной материал и икра для дальнейшего воспроизводства, а саму рыбу в эти выходные выпустили обратно в море, в естественную среду обитания. Несколько часов огромных белуг держат в специальной прорези, судно с отсеками, в которые свободно поступает вода, где рыба адаптируется к естественным условиям. Если выпустить ее сразу в море, разница в составе воды может стать для нее губительной. Сам процесс выпуска белуги в море напоминает спецоперацию. Огромную, под 200 килограммов, рыбину нужно извлечь из искусственного бассейна максимально осторожно и также осторожно выпустить в море. «Этот год выдался удачным, с начала сезона всего выловлено 40 экземпляров производителей осетровых, это 5 белуг, 4 осетра и 31 севрюга. От пойманных белуг было получено 60 килограммов икры, или более двух миллионов икринок, - рассказывает директор Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода Гильман САРСЕМАЛИЕВ. На заводе тем временем проходит следующий этап - оплодотворенная икра помещена в специальные инкубаторы. В каждом контейнере около тридцати пяти тысяч икринок. После того как из них вылупятся мальки, их поместят в бассейны – ясли, где они будут набирать вес.