По словам Лукпана УТЕБАЛИЕВА, в этом году в Уральске планируется высадить более одного миллиона цветов. К слову, рабочие МГК ДЭП уже приступили к высадке цветов. - Мы должны высадить 14 тысяч квадратных метров цветников, - рассказал Лукпан УТЕБАЛИЕВ. - Мы уже высадили порядка 15% от запланированного. Первую высадку начали к 1 мая, теперь высаживаем к 9 мая, к местам возложения цветов. Это на Чагано-Набережной, городском кладбище, у памятников Т.Масину, Жукову. Кроме того, обновили розы перед областным акиматом, старые розы выкорчевали и высадили новые. Также озеленяем въезды в город. По словам замдиректора, все цветы они вырастили сами в теплицах и парниках. В основном это бегония, сальвия, бархотка, петунья, георгины, всего до 60 видов различных цветов. К слову, в городе уже начали устанавливать вазоны с цветами. В этом году на озеленение города из бюджета выделено 120 млн тенге.