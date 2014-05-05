Фото с сайта Macitynet.it Ежедневно на просторах сети появляются все новые и новые слухи о готовящемся к выпуску iPhone 6. Все проходит по старому доброму сценарию: сначала размытые чертежи, потом смазанные фотографии производственной формы. Буквально на днях были опубликованы фотографии макета iPhone 6. И вот, эволюция слухов дошла и до сравнения будущего флагмана Apple с действующим от Samsung. Наглядное сравнение Samsung Galaxy S5 и макета iPhone 6. На одном из итальянских блогов Macitynet, посвященному продукции Apple, были опубликованы сравнительные снимки макета iPhone 6 (вернее, его итальянской версии) и Samsung Galaxy S5. Корейский 5.1-дюймовый флагман против американской 4.7-дюймовой версии макета. Толщина Galaxy S5 составляет 8.1 мм, в то время как макет iPhone 6 имеет толщину около 6 мм. По словам авторов, пользоваться Samsung Galaxy S5, по сравнению с макетом «шестерки», не очень удобно – смартфон слишком громоздкий. Габариты iPhone 6, если верить последним слухам, будут составлять 138 х 67 х 6 мм, в то время как Galaxy S5 имеет несколько большие размеры: 142 х 72.5 х 8.1 мм.