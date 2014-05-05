beeline5 мая 2014 г., г. Астана. Beeline Казахстан объявляет о старте традиционной благотворительной акции «Звонок однополчанину». Она пройдет с 7 мая по 7 июня 2014 года во всех областях Казахстана и приурочена к празднованию Дня Победы. В течение месяца во всех Открытых офисах продаж и обслуживания Beeline, а также в офисах городских Советов ветеранов в областных центрах страны будут развернуты мобильные переговорные пункты компании, откуда ветераны ВОВ и труженики тыла смогут совершить бесплатные звонки в любую точку мира. «Для нас большая честь внести свой вклад в празднование 69-й годовщины Победы. Ежегодно, вот уже в течении семи лет, мы стремимся подарить нашим ветеранам приятную возможность услышать голоса своих родных и однополчан из других городов и континентов и поделиться с ними памятными воспоминаниями», - комментирует Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан. Напомним, что в рамках поддержки ветеранов ВОВ Beeline Казахстан открыл в 2013 году короткий благотворительный номер 4145. Все средства, собранные посредством отправки SMS на этот номер направляются на оказание адресной помощи ветеранам. Подробней о проекте на www. sovetveteranov.kz. Кроме того, Beeline Казахстан вот уже в течении шести лет предоставляет бесплатную мобильную связь ветеранам - участникам Панфиловской дивизии, с прошлого года - руководству и волонтерам ОФ «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны». Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.