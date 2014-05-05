Департамент по исполнению судебных актов по Актюбинской области второй день проводит масштабные рейды по адресам проживания злостных неплательщиков алиментов. Судисполнители разъясняют, какое наказание грозит им за уклонение от выплаты алиментов, а также арестовывают имущество с целью взыскания долга. Кроме того, безработных должников направляют в центры занятости населения для учета и трудоустройства. В настоящее время в Актюбинской области свои обязательства перед детьми не исполняют свыше шести с половиной тысяч родителей. В отношении 362 должников возбуждены уголовные дела. Напомним, применение уголовного наказания к алиментщикам стало возможным в Казахстане в конце прошлого года с принятием нового закона по вопросам совершенствования исполнительного производства. Так, если должник уклоняется от судебного решения более 6 месяцев и был привлечен к административному штрафу, то ему грозит до 200 часов общественных работ или до 3 лет лишения свободы. Лишиться свободы на срок от 4 до 7 лет рискуют те, чей долг превышает 10 тысяч МРП.