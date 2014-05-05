Две недели назад в Казахстане стартовала акция по выкупу у населения незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актюбинской области за это время местные жители успели сдать 115 единиц огнестрельного оружия и 839 патронов к нарезному оружию. В зависимости от их технического состояния участникам акции будет выплачено денежное вознаграждение. Кроме того, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной или административной ответственности. По всем вопросам добровольной сдачи необходимо обращаться в органы внутренних дел по месту жительства, либо по телефону 102. Добавим, что по итогам аналогичной акции в прошлом году актюбинцам, добровольно сдавшим оружие было выплачено 14 миллионов тенге.