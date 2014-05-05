Утемуратов возглавил список богатых бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan
Список самых богатых бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes Kazakhstan в этом году впервые возглавил Булат Утемуратов, состояние которого журнал оценил в 2,2 миллиарда долларов, сообщает ИА Новости-Казахстан.
«В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых бизнесменов Казахстана. Его состояние осталось стабильным, а стоимость активов прежнего лидера Владимира Кима сильно снизилась из-за падения акций «Казахмыса» на LSE в 2013 году», - пишет издание.
Сразу за ним, на втором месте, в списке следуют супруги Тимур и Динара Кулибаевы, которым удалось увеличить свои капиталы на один миллиард долларов и довести их до показателя в 1,8 миллиарда. Четвертым в списке стал представитель руководства ENRC Алиджан Ибрагимов с показателем 1,7 миллиарда долларов.
Замыкает пятерку Владимир Ким – его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Шестым идет банкир Нуржан Субханбердин, состояние которого оценивается в 950 миллионов долларов. В число 50-ти самых богатейших бизнесменов страны по версии журнала вошли также сын члена совета директоров НАК «Казатомпром» Владимира Школьника Игорь Школьник (состояние оценивается в 150 миллионов долларов, 40 место списка) и два действующих министра – глава министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов Нурлан Каппаров (110 миллионов долларов, 43 место списка) и глава министерства экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев (те же 110 миллионов долларов, 45 место).
Как подчеркивают авторы исследования, при его составлении ими учитывались «лишь те компании, в принадлежности которых тому или иному фигуранту» они уверены. «Мы оценили состояния 65 участников рынка, в окончательный список были отобраны верхние 50, глобальные публичные компании оценивались по рыночной стоимости. Компании, торгующиеся на KASE, оценивались по собственному капиталу и нематериальным активам, поскольку торги по акциям эмитентов проходят редко и в малом объеме. Если компания показывала стабильную прибыльность или убыточность, то применялись коэффициенты, размер которых зависел от сектора, в котором работает компания», - указывается в исследовании.
«Аналогично оценивались компании публичного интереса, предоставляющие финансовую отчетность в ДФО Минфина, аналогично оценивались частные непубличные компании участников списка, согласившихся предоставить Forbes Kazakhstan соответствующие финансовые показатели по итогам 2013 года. Другие частные компании оценивались путем сравнения с аналогичной публичной компанией с использованием коэффициента P/E, который представляет собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли. При этом если компания-аналог является нерезидентом Республики Казахстан, применялся корректирующий страновой коэффициент. В случае если не была найдена аналогичная публичная компания для сравнения, то для оценки была использована информация по сделкам слияния/поглощения, проведенным с аналогичными оцениваемой компаниями. Состояния фигурантов списка, совершивших или объявивших о сделках M&A, оценивались исходя из их стоимости согласно доле», - заключается в статье.
