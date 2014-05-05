По словам, на сегодняшний день дебиторская задолженность перед предприятием составляет 487 млн тенге, из них 352,9 млн тенге задолжало население, в связи с чем руководство просит должников погасить долг. В этом году предприятие планирует установить 189 тепловых счетчиков на сумму 98 млн тенге, еще 25 млн тенге планируется потратить на ремонт оборудования, еще 700 млн необходимо на ремонт оборудования газотурбинной установки. В случае, если долг не будет погашен, то ремонтные мероприятия будут под угрозой срыва. — На нас сегодня готовит иск в суд АО «КазТрансГаз аймак» на сумму 310 миллионов тенге, и самое интересное и парадоксальное, что ежегодно перед началом летней ремонтной кампании"КазТрансГаз аймак" подает на нас в суд, — говорит Вячеслав СОЛОДИЛОВ. — Тем самым блокируя все, то есть все счета арестовываются, мы вынуждены изыскивать средства, а как же ремонт? ГТУ кровь из носа мы должны в этом году сделать, и нужно сделать в этом году. В противном случае нам не дадут его дальше эксплуатировать. Задолженность большая и все связано с тем, что высокая цена на газ. С начала года задолженность перед «КазТрансГаз аймаком» была 369 млн тенге. По май месяц мы оплатили «КТГА» 1 миллиард 588 млн тенге. Вообще, за год за газ мы платим 3 млрд 600 млн тенге. Получается, что за тепло собираем, то за газ отдаем. Наше предприятие стоит перед выбором, как дальше жить, как делать ремонтные работы. К нам приезжала представитель палаты предпринимателей по поводу тарифов, и тем не менее — абсурд, вице-министр заявляет что тарифы по газу пересматриваться не будут. По словам СОЛОДИЛОВА, для «ЖТЭ» тариф очень высокий. — Если в нашем тарифе за тепло за газ заложено всего 10 тысяч тенге, то нам на сегодняшний день газ обходится в 16607 тенге за 1 тысячу кубометров, — рассказал директор по сбыту. — Разницу в 6607 тенге мы должны где-то изыскать. Наше предприятие из-за этого терпит убытки до 800 млн тенге в год. Если «КазТрансГаз аймак» подаст на нас в суд, и если мы не сделаем ремонт, то нам не дадут паспорт готовности. И мы вовремя в зиму не войдем, может быть и такое. Поэтому просим население и организации города погасить задолженность перед нашим предприятием. СОЛОДИЛОВ пожаловался, что в ЗКО самая высокая цена на газ, тогда как в соседних областях она намного ниже.