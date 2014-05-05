Иллюстративное фото с сайта indexmedica.flexum.ru Иллюстративное фото с сайта indexmedica.flexum.ru В рамках акции «Ты нужен мне, доктор!» в управлении здравоохранения ЗКО создали  специализированную мобилизационную бригаду врачей, которая в течение месяца будет посещать участников ВОВ. В составе бригады работают врач-герантолог, хирург, врач общей практики и лаборант. Кроме осмотра на дому, ветеранам войны можно будет сдать анализы и сделать ЭКГ. Также врачи возьмут с собой портативные ингаляторы, которые используются для профилактики болезней дыхательных путей. Первых ветеранов врачи посетят на дому уже завтра, 6 мая. Напомним, в ЗКО насчитывают 303 участника и инвалида Великой Отечественной войны.