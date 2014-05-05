Сегодня аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ встретился со студентами высших учебных заведений области. Ногаев извинился, что пообещал провести встречу еще в прошлом году, но получилось только сегодня.   zkgu_akim3- Встреча откладывалась с конца прошлого года, но тому есть объективные причины: проходили отчетные встречи, проходил паводковый период, завершали отопительный сезон, и вот сегодня нам удалось встретиться с вами. Повсеместно вы слышите о реализации государственных программ в республике, я вам хочу сказать, что их участниками, непосредственными реализаторами являетесь и вы, каждый день, посещая учебу, занимаясь спортом, работая. Все эти действия переплетены, и мы не можем говорить, что что-то главнее. Ногаев не читал докладов, студенты могли свободно задать ему вопросы. В основном их интересовала личная жизнь главы региона. На вопрос про детство, и какую профессию бы выбрал себе Ногаев, вернись он назад, аким ответил, что для него колыбельной был стук колес железнодорожных вагонов. - Я родился и провел детство на станции Кандагач Актюбинской области - это узловая станция. Мой отец железнодорожник и предполагалось, что и мы будем работать на железной дороге. Я помню, совсем маленькими мы при теплой и ясной погоде спали на улице. И вы представляете, это узловая станция, она не останавливается, там собирались составы для отправки. И засыпали мы тогда по стук колес и просыпались с ним, - рассказал аким. - Я поступал на железнодорожный институт, но не прошел по зрению, поступал в мединститут, сдал 4 экзамена, но не прошел собеседования. В итоге пошел в институт им. Губкина в Москве. Школу я окончил на казахском языке, а в институте обучался на русском. Но не жалею о выбранной профессии. Студенты также попросили акима рассказать об интересной истории из своей студенческой жизни. - Конечно, они есть! Их даже много, как и у каждого из вас, - улыбнулся аким. – Ну, пускай будет тот случай, когда на втором курсе я впервые в жизни получил «двойку». Это событие в моей жизни произошло впервые, я их даже в школе не получал, а тут такое. Мне было стыдно, не знал, что делать, но вы понимаете меня, наверное, да? И вот сижу я расстроенный, две недели после готовился, пересдал и получил «четверку». А ребята мне тогда, чтобы подбодрить, говорят: «Ну, что ты так за одну «2» переживаешь, у нас их уже по пять. Ногаев говорил и о госпрограммах, экономических успехах области и про мудрую политику елбасы и призвал вместе работать над реализацией стратегии-2050. Студентам встреча без галстуков, судя по всему, понравилась, и они просили устраивать такие сейшны чаще. По окончанию встречи Нурлану НОГАЕВУ присвоили звание почетного профессора ЗКГУ им. Махамбета УТЕМИСОВА. zkgu_akim1 zkgu_akim Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА