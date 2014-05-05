ДТП случилось в районе остановки «Жазира» около семи часов вечера 5 мая. avaria_derevo3 Автомашина «Ауди» двигалась в сторону центра по улице Жангир хана. По этой же улице с противоположной стороны разворачивалась «ВАЗ-21099». avaria_derevo4 - Я разворачивался, и из-за деревьев не было видно, кто едет на встречу. Я вылез, и в это время в меня врезалась «Ауди», - рассказал водитель «99-ой» Асылжан. avaria_derevo5 - Он должен был меня пропустить, - считает водитель иномарки Абзал. - Он стукнул меня и я влетел на обочину и снес дерево. avaria_derevo Абзал признался, что сам вызвал дорожный патруль полиции. Участники аварии ожидают дознавателей. Жертв и пострадавших нет. avaria_derevo6 avaria_derevo1 avaria_derevo2 Фото Медета МЕДРЕСОВА