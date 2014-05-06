Тендер на ремонт центрального стадиона в Актобе выиграл предприниматель, который собирался произвести работы за 2 тысячи долларов. Чиновники были готовы заплатить рабочим около 7,5 миллионов тенге, но выиграл конкурс предприниматель, который заявил, что уложится в смехотворно низкую сумму – всего 330 тысяч, сообщает телеканал КТК. За эти деньги бизнесмен намеревался очистить 13 тысяч квадратных метров фасада от старой краски, заштукатурить, зашпаклевать и покрасить стены. Причем 2 раза. Такой подозрительно дешевый ремонт вызвал у общественности сначала недоумение, а потом недовольство. Местные болельщики разместили в интернете десятки гневных комментариев. Директор стадиона теперь заявляет, что предприниматель просто не смог реально оценить объем работы, но сейчас уже всё понял и написал добровольный отказ. Объявлен повторный тендер.