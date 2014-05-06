С 6 мая казахстанцы за распространение заведомо ложной информации могут лишиться свободы
Иллюстративное фото с сайта tipaproto.blogspot.com
С 6 мая вступают в силу изменения и дополнения в Уголовный кодекс, согласно которым казахстанцам за распространение заведомо ложной информации может грозить до десяти лет лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Эти поправки указаны в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам деятельности органов внутренних дел". Согласно статье 242-1, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
"То же деяние, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; с использованием служебного положения; с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей, - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере до семи тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: организованной группой; в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время либо при проведении публичных мероприятий, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в тексте закона.
Напомним, что ранее сообщалось, что до 12 лет лишения свободы может грозить за распространение слухов в Казахстане. "В случае, когда распространяются ложные слухи и это влечет нарушение общественного порядка и безопасности, будет работать эта статья, она относится к разряду тяжких преступлений", - отмечал ранее первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель.
В феврале 2014 года казахстанцы начали получать через приложение WhatsApp сообщения о том, что якобы в ближайшее время объявят о банкротстве трех банков. "Если есть сбережения в этих банках, срочно надо снимать", - отмечалось в тексте. Источник такой информации был неизвестен. В связи с этой ситуацией глава Нацбанка выступил в СМИ с заявлением, он назвал эту информацию ложной, недостоверной и провокационной. Кайрат Келимбетов призвал не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие.
