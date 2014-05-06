Компания Sony изобрела самый емкий носитель информации. Японская корпорация вводит в производство кассеты, способные вмещать 185 терабайт данных, сообщает "Дни. ру". "Хранилище" представляет собой обычную пленочную кассету, правда, усовершенствованную по своим техническим характеристикам. Новая модель способна вмещать в себе в 74 раза больше информации, чем ее предшественники. Обновленная технология хороша еще и тем, что сделает хранение больших объемов информации более дешевым. Японская компания в своей разработке использует технологию магнетронного распыления, которая заключается в оптимизации нанесения на пленку ионов аргона, что повышает плотность записи на квадратный дюйм. В результате кассета представляет собой мягкий магнитный подслой с гладкой поверхностью, созданной с использованием вакуумной пленки. Таким образом, у новой разработки есть все шансы превзойти своих цифровых конкурентов. Когда новинку замерили, оказалось, что на одном квадратом дюйме умещается 148 гигабайт информации. Это в пять c лишним раз превышает объем кассет, разработанных в 2010 году компаниями Fujifilm и IBM, вмещающих лишь 25 терабайт. Как пишет Daily Mail, новый носитель может пригодиться любому, однако прежде всего она была создана для организаций, которым необходимо хранить большие объемы данных. Подобные кассеты меньшего объема - 2,5 террабайта - широко используются людьми и в повседневной жизни. В японской корпорации заявили, что продолжат работать над новой технологией хранения данных. Фирма не собирается останавливаться на достигнутом и планирует в будущем еще увеличить плотность записи.