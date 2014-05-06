Ксения Собчак уже достигла успеха во многих областях, но продолжает учиться и заниматься саморазвитием. Особенно усердно телеведущая изучает психологию, которая помогает ей не только выстраивать деловые отношения, но и поддерживать мир и гармонию в семье, сообщает "Дни. ру".
Именно психология помогает Ксении находить общий язык с мамой – Людмилой Нарусовой, хотя и сейчас порой их отношения далеки от идеала. "Отчасти это связано с тем, что я до сих пор не могу пережить и простить ей определенные события, которые произошли в моем детстве. С точки зрения психологии так часто происходит: тебе 13–14 лет, половое созревание завершается, фигура отца отдаляется, поскольку он перестает тебя на этом этапе воспринимать, а мать начинает с тобой соревноваться. Вот, по Фрейду, так и происходит формирование истероидного типа личности. У меня была такая проблема. Можно сказать, отношения с мамой в детстве были сложными. Просто ужасными", – вспоминает телеведущая.
Ксении было восемнадцать лет, когда у нее не стало отца. "К тому времени я была уже довольно взрослым человеком. Но с мамой сложились отношения по типу "любовь-ненависть" (плохое слово, не люблю его). Я очень люблю маму, но сейчас стала осознавать, что требую от нее невозможных вещей. Я хочу от нее того, что она просто не может мне дать. Я хочу понимания, глубоких дружеских отношений, а она мне предлагает другое – формальные вещи, которые, с ее точки зрения, являются заботой. Надень шапочку, поешь, ты легко одета, вот тебе моя шуба... Наверное, она это делает искренне – для себя. Если говорить по-научному, мы любим своих детей так, как мы хотим их любить. И чем человек эгоистичнее, тем больше это так. Мама все время пытается занять позицию сверху, а мне хочется соучастия моим настроениям, а не поучительных интонаций", – призналась Собчак в интервью журналу Elle.
А еще, по мнению телеведущей, мама постоянно хочет объединиться с мужем дочери – Максимом Виторганом – против нее. "Хорошо, что Максим это понимает: "Людмила Борисовна, я знаю, что вы хотите со мной дружить против Ксюши. Хорошо, сегодня 8 Марта, я вам уступлю!" Он как-то умеет перевести это в шутку. А для нее это серьезно. Это такой тип женщины – она все время находится со мной в соревновании. Женском соревновании. Но она этого не осознает", – разводит руками Собчак.
Также Ксения сожалеет, что мама не понимает, почему дочь злится. "Она ехала два часа, чтобы встретиться со мной, она мечтала меня увидеть, и вот мы встретились, сели, а через десять минут меня начинает потрясывать, а она искренне не понимает почему. Начинается все то же самое: шапочка, принесите еще чаю, мама, я не хочу, все равно принесите, пусть постоит, ты ведь, наверное, голодная, еще кальмаров. Иногда я сдерживаюсь, иногда нет... Но я учусь. По сути, из-за мамы я и начала заниматься психологией и уже почти получила второе высшее образование по этой специальности. Мама – мой тренажер", – нашла плюс в сложившейся ситуации телеведущая.