Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не собирается объединяться со своими конкурентами даже ради урегулирования кризиса в стране. Об этом она заявила вечером в понедельник, 5 мая, в эфире программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV. «У нас абсолютно разные идеологические подходы. Я никогда не объединюсь с Добкиным (Михаил Добкин — прим. «Ленты.ру»). Это очевидно. Я также никогда не объединюсь с Петром Порошенко», — заявила Тимошенко, отвечая на вопрос телеведущего, с кем из кандидатов в президенты она готова вести совместную работу по урегулированию кризиса в стране. «Вы помните 2004 год, когда я, абсолютно понимая, что нужно поддержать страну, отказалась от баллотирования и поддержала Ющенко. Я до сих пор себе этого простить не могу, как и половина страны», — отметила она. По ее словам, тогда это закончилось тем, что «кланово-олигархическая система устройства государства как основа жизни страны осталась на месте после "оранжевой революции"». По ее мнению, на этот раз эту систему нужно уничтожить. Досрочные президентские выборы на Украине были назначены после фактической смены власти в стране, произошедшей в результате «Евромайдана» (массовых антиправительственных акций конца 2013 — начала 2014 года). Голосование намечено на 25 мая. Для участия в выборах зарегистрированы около 20 кандидатов. Избирательная кампания проходит в условиях обострения обстановки на юго-востоке страны, где пророссийские активисты отказываются признавать новую украинскую власть и захватывают административные здания. В апреле украинские силовики начали спецоперацию в Донецкой области, но подавить пророссийское движение пока не смогли. В Киеве утверждают, что волнения на юго-востоке страны подогреваются Россией — якобы с целью сорвать президентские выборы. Переносить голосование украинские власти отказываются.