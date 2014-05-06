10 мая в 20.00 в кафедральный собор Михаила Архангела (Старый Собор) привезут великую святыню православия - пояс Пресвятой Богородицы. Святыню будет сопровождать глава митрополитичьего округа Православной церкви в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, который ответит на вопросы прихожан. По всем вопросам обращаться по тел.: 8(7112)26-50-26, сот.: +77058143661.