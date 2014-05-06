Фото с сайта http://life.aktualno.ru/ Фото с сайта http://life.aktualno.ru/ Весенний сезон международного фестиваля короткометражного искусства Future Shorts состоится в Уральске 15 мая в 19:00 в кинотеатре им. Гагарина.  В программе показа антиромантическая комедия "Свадьба Тутти" (Великобритания, 2011 г.), анимация о ночном кошмаре птички Дугла "Страх полета" (Ирландия, 2013 г.), фильм о последствиях туризма, глобализации и коммерциализации в Занзибаре "Иона" (Великобритания, 2012 г.) и другие работы из Австралии, Швеции и Йемена.