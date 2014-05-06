В Алмалинском районном суде вынесли приговор экс-судье Утемисовой, которая отпустила из-под ареста предпринимателя Сутягинского, осужденного ранее к 12 годам лишения свободы. Утемисовой назначили 4 года и 6 месяцев общего режима с лишением права в течение 3 лет работать в госструктурах, сообщает BNews.kz. Напомним, Утемисова обвинялась по статье 350 УК РК о вынесении заведомо неправосудного судебного акта, повлекшего тяжкие последствия. В обвинении Утемисовой указывается, что под "тяжкими последствиями" подразумевается причинение вреда имиджу судебной системы. Сама экс-судья не признает данного пункта, отмечая, что законодательством такой термин, как "имидж судебной системы", не предусмотрен. Вчера Утемисовой, которая 32 года проработала в судебной системе, было предоставлено последнее слово. "Руководство суда не устраивали результаты апелляционного рассмотрения дела Сутягинского, поскольку заинтересованные в захвате имущества Сутягинского преследовали цель осуждения последнего к длительному сроку лишения свободы с конфискацией имущества. И это не голословное утверждение, а, бесспорно, установлено исследованными главным судьей в этом разбирательстве материалами дела. К необходимости оправдания Сутягинского я пришла не по надуманному основанию, а на основании оценки исследованных мною на заседаниях апелляционной инстанции материалов, и эти основания приведены в апелляционном постановлении. На данный момент я каюсь лишь в том, что не осмелилась оправдать Сутягинского из-за требований руководства", - сказала Утемисова, добавив, что ей невыносимо находиться в следственном изоляторе среди тех, в отношении которых она принимала участие в судебных делах. Отметим, 28 марта 2013 года приговором специализированного межрайонного суда города Алматы предприниматель Александр Сутягинский был осужден за организацию, приготовление покушения на убийство по найму и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией личного имущества. Постановлением судьи апелляционной судебной коллегии суда города Алматы Кульпаш Утемисовой от 12 августа 2013 года за незаконное хранение оружия Сутягинский был оправдан, в результате чего ему было назначено 6 лет лишения свободы условно. Александр Сутягинский в данный момент скрывается от правоохранительных органов.