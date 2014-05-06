Соревнования по хоккею с шайбой пройдут с 7 по 9 мая в Ледовом Дворце спорта. В первенстве, посвященном празднованию Дню Победы, примут участие 8 любительских и ветеранских команд - «Урал» (Уральск), «УМГ» (Уральск), «Актобе», «Оренбург», «Аксай», «Энергетик» (Атырау), «Фантом» (Атырау), «Бурение» (Атырау). Торжественное открытие сотоится 7 мая в 16.00 часов.  