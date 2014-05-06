Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся увеличения штрафов за нарушение ПДД, вступили в силу с 30 апреля. По словам начальника отделения административной практики УАП ДВД ЗКО Ербола АЛИМБЕКЕРОВА, 30 апреля текущего года внесены изменения в законодательные акты, в том числе и КоАП РК об усилении ответственности водителей за нарушения ПДД. - По некоторым статьям административного кодекса усилена ответственность правонарушителей, к примеру, за превышение скорости повышен размер штрафов, за выезд на полосу встречного движения, если раньше был предусмотрен штраф, то сейчас грозит лишение водительских прав сроком на 1 год, невыполнение требований сотрудником органов внутренних дел об остановке транспортного средства также грозит лишением водительских прав, - рассказывает Ербол АЛИМБЕКЕРОВ. - С начала нынешнего года к ответственности привлечено более 22 тысяч правонарушителей в области дорожного движения. По словам АЛИМБЕКЕРОВА, эти меры необходимы для укрепления дисцсиплины на дорогах. В 2008 году после принятия изменений в административное законодательство РК уже был отмечен резкий спад ДТП и правонарушений, и они ждут такого же эффекта и с нынешними изменениями. Нужно отметить, что в некоторых статья произошли "глобальные" изменения. Так, в статью 469 КоАП РК - "Оставление места ДТП" разбили на части. Первая часть статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 5 МРП, вторая часть грозит лишением водительских прав, а третья часть - штраф 100 МРП и административный штраф до 5 суток. Рассказал начальник отделения и о больной для уральцев теме "Интеллектуальных перекрестках". 12 января 2014 года на трех перекрестках Уральска были установлены системы "Интеллектуальный перекресток". По словам Ербола АЛИМБЕКЕРОВА, на сегодняшний день "Интеллектуальные перекрестки" зафиксировали 13194 нарушения ПДД, на общую сумму штрафов 162 миллиона тенге. К слову, 70 млн тенге с нарушителей уже взыскано. Здесь нужно отметить, что если вы совершили правонарушение, то штраф лучше заплатить в установленные законом сроки, то есть в течение 30 дней. В противном случае совместно с судисполнителями вам запретят выезжать за пределы РК, арестуют транспортные средство, а также откажут в предоставлении услуг. Например, снять с учета автомашину, или получить номер вам не удастся. Как отметил полицейский, сбор штрафов вовсе не является главной задачей системы, как считают многие. Основная задача "интеллектуальных перекрестков" сокращение нарушений ПДД и как следствие числа ДТП. - С введением системы уменьшилось количество ДТП на этих перекрестках на 83,3%, - рассказывает полицейский. - Если за 4 месяца прошлого года только на этих трех перекрестках было совершено 24 ДТП, то за аналогичный период нынешнего года на них зафиксировано только 4 аварии. Так, в прошлом году на перекрестке С.Датова-Гагарина было совершено 10 ДТП, в этом году ни одного, на перекрестке Евразии- Кумангазы было 10 аварий, в этом году 3, на перекрестке Достык-Ихсанова 4 было в прошлом году, в этом году всего одно ДТП. По словам АЛИМБЕКЕРОВА, если в начале работы "интеллектуальных перекрестков" в день водители совершали до 500 правонарушений, то сейчас не более 25-30 нарушений ПДД.1. Превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч - штраф 10 МРП (ранее - пять МРП), от 20 до 40 км/ч - 15 МРП (ранее - 10 МРП), более 40 км/ч - 30 МРП (ранее - 15 МРП). 2. За повторное подобное нарушение правил в течение года после наложения административного взыскания - штраф 40 МРП (ранее - 20 МРП). Нарушение правил проезда перекрестков или пересечения проезжей части дороги 1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении, - штраф 10 МРП (ранее - пять МРП). 2. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, - 15 МРП (ранее - пять МРП). 3. За повторное нарушение ч. 1 и 2 в течение года после наложения административного взыскания - 20 МРП (ранее - 15 МРП).1. Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки - штраф пять МРП (ранее - три МРП). 2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, - 10 МРП (ранее - пять МРП). 3. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, - 15 МРП (ранее - пять МРП).1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения - штраф 15 МРП (ранее - семь МРП). 2. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней - 20 МРП (ранее - семь МРП). 3. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, - лишение права на управление транспортным средством на один год (ранее - штраф 15 МРП). 4. За повторное нарушение по ч. 1 и 2 в течение года после наложения административного взыскания - штраф 30 МРП (ранее - 15 МРП). 5. Действия, предусмотренные ч. 3, совершенные лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством, - 50 МРП (ранее ответственность отсутствовала).1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств - штраф 10 МРП (ранее - пять МРП). 2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке - 15 МРП (ранее - шесть МРП). 3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, - 20 МРП (ранее - семь МРП). 4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, - 50 МРП (ранее ответственность отсутствовала). 5. За повторное нарушение ч.1, 2 и 3 в течение года после наложения административного взыскания - штраф 30 МРП (ранее - 15 МРП); ч. 4 в течение года после наложения административного взыскания - 70 МРП (ранее ответственность отсутствовала).1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения - лишение водительских прав на 3 года (ранее на 2 года). 2. Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки - лишение водительских прав на 4 года (ранее 3 года). 3. Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровья, не имеющие признаков уголовно-наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств или сооружений - лишение прав на 5 лет( ранее 4 года) 4. Те же действия, совершенные повторно в течение года - лишение прав на 6 лет (ранее 5 лет). Статья 469 КоАП РК - "Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП" 1. Невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РК о дорожном движении, в связи с ДТП, участником которого он является - штраф 5 МРП. 2. Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он является - лишение водительских прав сроком на 1 год. 3. Те е действия, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортными средствами - штраф 100 МРП либо административный арест на 5 суток. Ранее по этой статье нарушителю грозило лишение водительских прав сроком 1 год.1. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным транспортным средством) об остановке - лишение права управления транспортным средством на один год (ранее - штраф 10 МРП). 2. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным транспортным средством) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения - лишение права управления транспортным средством на три года (ранее - два года).