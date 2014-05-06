До конца текущего года по государственной программе "Дорожная карта занятости 2020" в Атырауской области планируется трудоустроить 3025 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Для осуществления запланированного выделяется более 3 млрд 10 тысяч тенге. Уже через месяц планируется начать капитальный ремонт 25 социальных объектов по всей области. Предполагается затратить более 1 380 млрд тенге, это позволит создать дополнительно 690 рабочих мест. Данная работа будет проводиться по первой первому направлению госпрограммы - «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и ЖКХ». - По второму направлению программы «Содействие развитию предпринимательства» в текущем году 440 человек пройдут обучающие курсы, 860 человек получат около 1,2 млрд тенге кредитов для развития бизнеса, - сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Клара МУКАШКЕРЕЕВА. Стоит отметить, что за три года действия государственной программы «Дорожная карта занятости 2020» для Атырауской области было выделено 9 млрд тенге. Это позволило охватить занятостью более 14 тысяч человек. Если быть точнее то это 1120 безработных, 2100 самозанятых и 1000 малообеспеченных граждан.