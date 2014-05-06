Иллюстративное фото с сайта pavelkuznetsov.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта pavelkuznetsov.livejournal.com В Актобе 25 апреля на номер «102» поступило сообщение о том, что в многоэтажном доме  №28 по проспекту Абулхаир-хана  заложена бомба. Около 120 жильцов дома, в том числе 20 детей, были эвакуированы. В результате обследования территории выяснилось, что сообщение было ложным. Позже стражи порядка установили, что звонок был совершен с таксофона, расположенного  недалеко от этого дома, учеником 3 класса одной из школ города. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в отделе по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму прокуратуры Актюбинской области. В ведомстве отметили, что мальчик будет освобожден от уголовной ответственности в силу малолетнего возраста, тем не менее его родителей обяжут возместить причиненный государству ущерб, понесенный в результате выезда экстренных служб. Добвим, что этот случай был вторым фактом ложного терроризма в Актюбинской области с начала текущего года. 20 апреля 22-летний житель города Актобе, будучи пьяным сообщил с чужого телефона о бомбе в ТРЦ «Мега Актобе». Отметим, что в 2013 году  этот торгово-развлекательный центр «минировали» 4 раза.