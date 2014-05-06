stella9512357Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 мая, на площади Победы аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поздравил стражей правопорядка с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Глава региона вручил ключи от 5 джипов "Ссанг Йонг" и "Газели", которая служит современной передвижной криминалистической лаборатории с оборудованием. Начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ вручил отличившимся сотрудникам медали, награды и погоны с офицерскими званиями. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, всего приказами министра и начальника ДВД поощрено 585 или каждый четвёртый сотрудник полиции, отличившиеся своими успехами по службе. К слову, отличились не только стражи порядка, но и чиновники всех рангов. АБИСАТОВ от имени стражей правопорядка вручил нагрудный знак акиму Бурлинского района Марату ТУСУПКАЛИЕВУ за поддержку, именные благодарственные письма получили замакима области Бахтияр МАКЕН, аким города Алтай КУЛЬГИНОВ, зампред ассамблеи народов Казахстана ЗКО Гайса КАПАКОВ, секретарь областного маслихата Малик КУЛШАР, депутаты маслихата и руководители автотранспортных предприятий города. Отметим, что в этом году в новом доме 31 сотрудник полиции получил квартиру. Завершил мероприятия торжественный парад гарнизона уральской полиции. Фото Медета МЕДРЕСОВА