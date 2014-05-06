Сегодня, 6 мая, на площади Победыпоздравил стражей правопорядка с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Глава региона вручил ключи от 5 джипов "Ссанг Йонг" и "Газели", которая служит современной передвижной криминалистической лаборатории с оборудованием.вручил отличившимся сотрудникам медали, награды и погоны с офицерскими званиями. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, всего приказами министра и начальника ДВД поощрено 585 или каждый четвёртый сотрудник полиции, отличившиеся своими успехами по службе. К слову, отличились не только стражи порядка, но и чиновники всех рангов. АБИСАТОВ от имени стражей правопорядка вручил нагрудный знак акиму Бурлинского района Марату ТУСУПКАЛИЕВУ за поддержку, именные благодарственные письма получили, депутаты маслихата и руководители автотранспортных предприятий города. Отметим, что в этом году в новом доме 31 сотрудник полиции получил квартиру. Завершил мероприятия торжественный парад гарнизона уральской полиции.