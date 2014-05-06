Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По данным пресс-службы ДВД ЗКО, 29 апреля при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре» на автодороге Уральск-Озинки водитель автомашины марки «Toyota Land Cruizer 100» не выполнил требования сотрудников полиции остановиться, и за ним началась погоня. Возле поселка Озерное Зеленовского района 31-летний водитель, сбавив скорость, на ходу скинул из салона автомашины мешки белого цвета. Полицейские выставив охрану возле этих мешков, продолжили преследование. Джип полицейские задержали в поселке Переметное Зеленовского района. Водитель признался, что без соответствующих документов перевозил рыбу частиковых пород, общим весом около 700 кг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.