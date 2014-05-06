Иллюстративное фото с сайта gtrk-saratov.ru Иллюстративное фото с сайта gtrk-saratov.ru В управлении здравоохранения ЗКО озвучили промежуточные итоги конкурса смс-голосования на звание лучшего врача. В рамках проекта «Голос пациента», иницированного управлением здравоохранения ЗКО, с 29 апреля по 6 мая 2014 года поступило 630 смс-сообщений. На сегодня по городу Уральск лидирует кардиохирург Жанайдар КАЗТУГАНОВ, среди районов - директор Бурлинской ЦРБ, хирург Максот БАЙЧЕРКЕШЕВ. Напомним, проект «Голос пациента» проходит с 29 апреля по 10 июня в рамках акции «Ты нужен мне, доктор» в Западно-Казахстанской области. Каждый житель области может отдать свой голос в пользу врача, который, по его мнению, достоин этой номинации. Для этого необходимо на номера: 87058727764 или 87023715586 отправить слово «Спасибо», указать фамилию, имя, отчество врача и регион. Например: «Спасибо», Ф.И.О. г. Уральск. Стоимость SMS-сообщений в соответствии с тарифами, установленными вашими операторами. Победители будут определены путем набора наибольшего голоса, результаты будут оглашены в день  медицинского работника. Выбирать будут лучшего врача от города и районов.