Украинские военные в ночь на среду приступили к штурму Славянска, сообщает РИА Новости. В городе слышны автоматные очереди. Очевидцы рассказали о двух мощных взрывах, прозвучавших на окраине. О начале штурма жителей Славянска известил церковный набат. Бои идут во всех районах города, пишет Корреспондент.net, ссылаясь на информацию от местного населения. Атаку на блокпосты ведут бойцы Национальной гвардии Украины, однако ополченцы говорят об участии в штурме боевиков "Правого сектора". В городе прекращено движение транспорта, люди не выходят на улицу, некоторые ночуют на работе, отмечает УНИАН. Активные боевые действия велись на подступах к Славянску и в понедельник, 5 мая. По сообщению ополченцев, 20 человек погибли, десятки получили ранения. Украинская армия использовала при штурме города тяжелую артиллерию, сообщил источник "Ленты.ру".