Основатель Microsoft Билл Гейтс, полностью отошедший от управления компанией, продал 4,6 млн акций Microsoft на сумму около $182,6 млн для финансирования своего благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation. В связи с новой продажей ценных бумаг Гейтс больше не является крупнейшим индивидуальным акционером корпорации. Один из основателей и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) в конце апреля продал 4,6 млн акций компании на сумму около $182,6 млн, сократив свою долю в акционерном капитале до 4%. Это следует из документов, поданных в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. Несмотря на то, что и Гейтсу и его бывшему коллеге Стиву Балмеру (Steve Ballmer) принадлежит примерно одинаковая доля — 4% — у Гейтса акций осталось чуть меньше — 330,1 млн против 333 млн у Балмера. Таким образом, основатель компании впервые перестал быть ее крупнейшим индивидуальным акционером. Стоимость акционерного капитала в Microsoft, которым на сегодняшний день владеет Билл Гейтс, составляет $13,1 млрд, Стив Балмер — $13,2 млрд, исходя из стоимости ценных бумаг в минувшую пятницу, 2 мая. Продажа очередной порции ценных бумаг Гейтсом — ожидаемый шаг, учитывая, что Гейтсу нужны средства для финансирования благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation, основанного вместе с супругой Мелиндой Гейтс (Melinda Gates) в 1994 г. В июне 2008 г. Гейтс сложил полномочия CEO Microsoft, чтобы заниматься фондом, а в начале 2014 г. ушел с должности председателя правления корпорации. В течение последних 12 лет Гейтс продавал примерно по 80 млн акций Microsoft ежегодно, следуя плану финансирования Bill & Melinda Gates Foundation. Стоимость проданных ценных бумаг за последние 5 лет составляет приблизительно $11,5 млрд. С учетом текущего темпа продажи акций к середине 2018 г. Билл Гейтс перестанет быть прямым акционером основанной им софтверной корпорации. Между тем, Гейтс возглавляет рейтинг миллиардеров Forbes. Личный капитал предпринимателя оценивается в $77,2 млрд, что на $1,2 млрд больше капитала телекоммуникационного магната Карлоса Слима (Carlos Slim) и на $11,5 млрд превышает капитал Уоррена Баффета (Warren Buffett), занимающего третье место в рейтинге.   Сергей Попсулин, CNews