Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ 5-летнего Жасулана, страдающего редкой формой ихтиоза, выпишут из алматинской клиники уже через две недели. За время пребывания в кожно-венерологическом институте состояние Жасулана заметно улучшилось. Отпали наросты, с тела ребенка исчезли и корочки. Кожа стала ровной, но все еще заметно сушится, сообщает телеканал Астана. "Роговые массы отслоились, кожа приобретает более здоровый оттенок. Самое главное, сейчас добиться того, чтобы это нормальное состояние продлилось на более длительный период. Не на неделю, две. Потому что ребенок растет, соответственно кожные покровы тоже увеличиваются", - рассказала Айжан Итемирова, лечащий врач. Мама Жасулана также отмечает, что лечение дало заметный результат. И хотя заболевание Жасулана неизлечимо, женщина надеется на помощь зарубежных медиков. Семья планирует поехать в клинику Израиля, а затем посетить Мертвое море. Кроме того родные мальчика хотят переехать в Алматы. Так как здесь есть возможность проходить бесплатное лечение каждые два месяца. "Эффект от лечения, конечно, заметен. Раньше врачам не удавалось добиться такого эффекта. Чтобы очистилось все тело. Сейчас у нас на счету уже более пяти миллионов тенге. Мы хотим поехать в Израильскую клинику. Анализы и лечение там обойдется в 22 тысячи долларов. И хотя врачи не обещают полного выздоровления, я, как мать, все-таки надеюсь на их помощь", - поделилась мама Жасулана Улбиби Ыкыласова. Ранее сообщалось, что ребенку с подобным диагнозом могут помочь только в клинике Израиля.