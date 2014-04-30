Сотрудники правоохранительных органов могут штрафовать водителей в независимости от того, надета ли на них служебная форма и присутствует ли служебный автомобиль, сообщает Bnews.kz. Об этом сегодня на брифинге в МВД РК, отвечая на вопросы журналистов, сообщил начальник Комитета административной полиции МВД РК Канат Садвакасов. "Дело в том, что законом "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", на полицейских возложена обязанность при совершении правонарушений на глазах, в независимости от того, находишься ли ты в форме, вне службы или на службе, сотрудник должен реагировать и пресекать такие правонарушения", - сказал Садвакасов. В ведомстве считают, что реагировать надо в "пределах законности компетенций".