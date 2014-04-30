Сегодня, 30 апреля, военнослужащие воинской части 41321 наведались в гости к. Ветеран всю войну прослужил водителем «полуторки», гнал фашистов до границы, потом Европа и Берлин. Победу Николай Николаевич встретил в Берлине. Сегодня ветерану каждое слово дается с трудом, но и без того видно, что о войне он говорить не хочет. Слишком многое она отняла. Не помогло забыть это даже время. - Он не любит говорить на эту тему. Он никогда не рассказывал о войне. Мы даже вопросы задавали, но он не мог рассказывать. А когда пели военные песни, он всегда плакал. Его любимая песня «Прасковья», - рассказывает. Что касается военнослужащих, то с этого дня ветеран войны под их вниманием. Причем помогать будут как морально, так и реальными делами. Обещают и во дворе прибраться, и огород вскопать, в общем, что нужно, то и сделают, заверил хозяина дома