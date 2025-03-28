В Уральске вновь подорожало жильё

Цена на вторичное жилье за три месяца выросла на 3,4%.

Сайт Krisha.kz посчитал, как изменились цены на вторичное жильё в Казахстане за первый квартал 2025 года. В среднем по стране «квадрат» подорожал на 3 % — с 379 913 до 391 424 тенге. Рост цен отмечен во всех городах, но его темпы различаются.

Где цены выросли больше всего:

Костанай — +8,5 %

Актау — +6,6 %

Актобе — +4,8 %

Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент — +3,4 %

Умеренный рост:

Алматы, Астана, Павлодар, Петропавловск, Атырау — около 3 %

Семей, Кокшетау, Кызылорда — меньше 2 %

Цены почти не изменились в Туркестане и Талдыкоргане — всего +0,9 %. Это может говорить о стабильности или слабом спросе.

В марте квадратный метр жилья стоил 339 153 тенге в Уральске, 317 097 тенге в Актобе, 411 207 тенге в Атырау, 401 487 тенге в Актау, 526 170 тенге в Астане и 768 220 тенге в Алматы, а самая низкая цена была в Кызылорде — 249 433 тенге за квадратный метр.