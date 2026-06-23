В Уральске заменили трубы без отключения горячей воды

Жители города не испытывали неудобств, и ни один дом не был отключен от горячей воды.

В Уральске завершили плановый ремонт магистрального трубопровода на участке от ТМ-4 ТК-14 до ТМ-8 ТК-1. Об этом сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго". Специалисты заменили 68 метров изношенной трубы диаметром 426 мм на новую. Также были проведены монтажные и сварочные работы.

По информации предприятия, после ремонта трубопровод прошёл необходимые проверки на герметичность. Горячее водоснабжение на время ремонта не отключалось, поэтому жители продолжали получать услугу в обычном режиме. В настоящее время обновлённый участок теплотрассы введён в эксплуатацию.

Напомним, что в центре Уральска на полтора месяца отключили горячую воду из-за модернизации тепловых сетей. А вечером 22 июня воду отключали из-за сильного ливня. Также без горячего водоснабжения до сентября остается еще одна часть города.