Потратили свыше 7 млрд тенге: центр для инвалидов готовится к открытию в Уральске

По словам заместителя руководителя управления строительства ЗКО Нуркена Молдашева, работы уже завершены на 95%, и в настоящее время ведутся отделочные работы. Благоустройство территории практически завершено. Ожидается, что проект будет сдан в эксплуатацию в конце ноября.

Строительство медико-реабилитационного центра для людей с особыми потребностями в новом микрорайоне "Акжайык" началось в августе 2022 года. На реализацию проекта выделено 7,3 миллиарда тенге, из которых 90% поступило из республиканского бюджета, а остальные средства — из местного. Центр состоит из пяти блоков, рассчитан на 150 мест, и занимает шесть гектаров земли. К февралю 2024 года объект был готов на 70%. В центре предусмотрены спортзал, бассейн, актовый зал, кабинеты врачей, столовая и жилые помещения.

По словам заместителя руководителя управления строительства ЗКО Нуркена Молдашева, работы уже завершены на 95%, и в настоящее время ведутся отделочные работы. Благоустройство территории практически завершено. Ожидается, что проект будет сдан в эксплуатацию в конце ноября.