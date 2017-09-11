Молоко козы производится из крови и плазмы животного. Козье молоко популярно в странах Азии, то есть в местах его исторической родины. Помимо этого, молоко козы широко употребляют на Северном Кавказе, в Крыму. Много блюд из козьего молока и сыров можно найти в средиземноморской кухне, особенно в Италии, Греции, а также в странах Ближнего Востока. Основные продукты, которые изготавливаются из козьего молока - это творог, сыр и масло. Эти субпродукты часто изготавливаются в жарких регионах, где невозможно длительное хранение молока. Существуют самые разнообразные козьи сыры. Они продаются на разной стадии созревания, именно это и отличает вкус, консистенцию и характер продукта. Часто их изготавливают с применением пахучих трав, например, розмарина или базилика. Это придает пикантность сырам, и они очень популярны.

Как рассказал владелец козофермы КХ «Бесекеш» в Щапово Касым БЕСЕКЕШЕВ, производство молока у них уже налажено. - Вот уже восьмой год мы строим цех для переработки козьего молока. Рассчитываем изготавливать из него сыры, йогурты, творог. Мы уже приступили к установке оборудования. Его закупили в России. В цех уже проведена электроэнергия. Производительность рассчитана на две тонны в сутки. Будут организованы новые рабочие места на 12 человек. Пока единственная проблема у нас это с газом, нам необходимо установить дорогостоящие счетчики, - пояснил Касым БЕСЕКЕШЕВ. Кроме того, владелец КХ «Бесекеш» отметил, у местного населения будет организован прием коровьего молока. Стоит отметить, что продукты из козьего молока в Западно-Казахстанской области будут производиться впервые. Пока аналогичные продукты изготавливаются в Атырауской области.