Деревянный брус дерева на остановке "Торговая база" в Атырау убрали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Теперь вместо самодельного сиденья на остановке красуется новая свежевыкрашенная скамейка, фото которой в редакцию прислали уже довольные жители города. - Скамейку нормальную сделали,  - сообщили благодарные горожане. Напомним, что несколькими днями ранее в на горячую линию Whats App портала возмущенные местные жители прислали фото, на котором вместо скамейки была установлена старая сухая деревяшка. - XXI век Казахстан. В Астане проводят международную выставку ЭКСПО-2017, посвященную энергии будущего. Тем временем в Атырау... А ведь мы живем в нефтяной столице, - пожаловались  пассажиры. По сообщению пресс-службы городского акимата на сегодняшний день в Атырауской области имеется 144 остановки. Для восстановления сломанных остановок в городе уже закуплен материал, ремонтом же остановочных павильонов на данный момент занимается ТОО "Спецавтобаза". Камилла МАЛИК